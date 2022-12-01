رئيس الرابطة: خلال موسمين سيكون الدوري المصري الأقوى عربيا وإفريقيا

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، سبب لعب مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس الرابطة تزامنًا مع مباريات كأس العالم 2022.

قال دياب في تصريحات تليفزيونية: «للأسف منتخب مصر لم يتأهل لمونديال 2022، كما أن من بين الـ 18 فريقا المشاركون في الدوري الممتاز لا يوجد سوى لاعبين فقط يخوضان منافسات بطولة كأس العالم، فما مصلحتي بتأجيل الدوري؟»

وأضاف: «لو قررنا إيقاف مسابقة الدوري أثناء كأس العالم سنضر الكرة المصرية، لأن الموسم الكروي لن ينتهي في الوقت المحدد له سابقا، ما قمنا به حل مقبول وبعض دول العالم تقوم به.»

وتابع رئيس الرابطة: «هناك 7 دوريات أخرى تلعب بشكل طبيعي خلال مباريات كأس العالم، وما قررنا فعله ليس اختراعا مصريا بل شيء يحدث في دول أخرى ، ومواعيد مباريات الدوري لا تتعارض مع مواعيد مباريات المونديال.»

وأوضح دياب: «القرارات الانضباطية التي أصدرتها الرابطة في الفترة الماضية، فرضت حالة من الالتزام خلال مباريات الدوري، ودائما نستند في العقوبات إلى شريط المباراة وتقرير مراقب المباراة فقط.»

وأتم: «خلال عامين سيكون الدوري المصري من أقوى المسابقات على المستوى العربي والإفريقي.»