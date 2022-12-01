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اليابان: قلقون من الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:12 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:12 ص


قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، إن بلاده أعربت عن بالغ قلقها للصين وروسيا فيما يخص أنشطة القوات الجوية المتكررة حول الأراضي اليابانية.

وأضاف ماتسونو -في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية- "سنراقب عن كثب التعاون المتزايد بين البلدين مع الشعور بالقلق حيال ذلك"، مشيرا إلى أن اليابان ستحمي أراضيها بشكل حاسم.

وأشارت وزارة الدفاع اليابانية -في وقت سابق- إلى أن قاذفتين صينيتين من طراز "إتش-6" حلقتا عبر مضيق تسوشيما بجنوب غرب اليابان من بحر الصين الشرقي قبل توجهما شمالًا مرورًا غرب جزر تاكيشيما، مضيفا أن الطائرات الروسية والصينية لم تدخل المجال الجوي الإقليمي لليابان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن طائرات تابعة لها، بما في ذلك القاذفة الإستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تي يو-95 إم إس"، قد أجرت رحلات دورية مع قاذفات قنابل صينية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

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