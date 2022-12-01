تاج الدين: سيكون لدى الدولة المصرية منظومة وطنية كاملة متخصصة في صناعة الأجهزة التعويضية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا ووجه بالإسراع فى امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية.

وقال، د. تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة " دي إم سي" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن ذوي الإعاقة يحتاجون إلى أجهزة مساعدة وبديلة وتعويضية، من أجل مساعدتهم على الحركة والاندماج في الحياة، موضحا أن ما يقوم به الرئيس السيسي من توجيهات لدعم ذوي الإعاقة لمسة جميلة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي مهتم بالأشياء التى تعود بالنفع على المواطن المصري، حيث أن صناعة الأطراف من الأشياء المهمة للغاية وعدد الأشخاص التى ستستفيد بتلك الأجهزة كبير ولكن ليس لهم عدد معين.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة المصرية بدأت العمل في المشروع، وسيكون لدينا منظومة وطنية كاملة متخصصة في صناعة الأجهزة التعويضية،وهناك خبراء عالميين مشاركين فى تصنيع الأجهزة والأطراف الصناعية للمساهمة فى الجزء التقني، ووضع المصنع الذى ينفذ فى إطار المقاييس العالمية.

وأضاف أن ألمانيا من أول الدول التى تتميز بعمل تلك الأجهزة، معلنا أن مصر سيكون لها مكان فى هذا المجال، لافتا إلى أن المدارس الصناعية، بها تطوير كبير، وسيصل المستوى إلى العالمية، وسيكون هناك مجمع صناعى يمتلك الخبرة.

وأكمل د. تاج الدين، أن هناك حالات كبيرة مصابة تحتاج إلى أطراف صناعية، والدولة المصرية ستوفر لهم الأجهزة التعويضية، كاشفا عن وجود تدريب لطلاب المدارس والمعاهد الفنية لتخريج فنيين متخصصين في تصنيع الأطراف الصناعية.

وتابع، أن كلمة الإعاقة واسعة تشمل فئات عديدة من المجتمع، وذوي الإعاقة الحركية والمتضررين من الحوادث والإصابات يحتاجون إلى رعاية خاصة للغاية، مشددا على أن صناعة الأجهزة التعويضية متواجدة ولكن بصورة منفردة، ولكن بعد توجيهات الرئيس السيسي سيكون لدينا منظومة مصرية وطنية كاملة مختصة بهذه الصناعة لخدمة الوطن والدول المجاورة.