نشطاء حقوقيون يفوزون بجوائز نوبل البديلة في السويد

فاز نشطاء ومؤسسات من الصومال وفنزويلا وأوغندا وأوكرانيا بجوائر "رايت لايفليهود" تقديرا لجهودهم في تعزيز السلام والعدالة.

وتم تسليم الجوائز، التي غالبا ما يطلق عليها جوائز نوبل البديلة، للفائزين بها هذا العام خلال مراسم أقيمت في العاصمة السويدية ستوكهولم مساء اليوم الأربعاء.

وفازت بالجوائز الصوماليتان فارتون عدن وإلواد إلمان، والأوكرانية أوليكساندرا ماتفيتشوك ومركز الحريات المدنية الذي تعمل به، ومنظمة "سيكوسيسولا" الفنزويلية والمعهد الأفريقي لحوكمة الطاقة في أوغندا بأنفسهم.

وتم الإعلان عن الفائزين هذا العام نهاية شهر سبتمبر الماضي، تكريما لكفاحهم الثابت من أجل نماذج جديدة للمجتمع لتغيير الأنظمة الخربة.

ويتم منح الجوائز للمدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ 1980.

