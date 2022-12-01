أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التلي ومهارات التطريز التقليدي المرتبطة به في الإمارات العربية المتحدة كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وقالت اليونسكو إن التلي ومهارات التطريز التقليدي المرتبطة به تم إدراجها لعام 2022 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وذلك خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، المقامة في العاصمة المغربية الرباط.

ما هي صناعة التلي؟

وفقا لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث التابعة للحكومة الإماراتية، فإن التلي حرفة يدوية تقليدية إماراتية تنتج منسوجات مطرزة رائعة تُستخدم في تزيين مختلف أنواع الثياب التقليدية للنساء.

ويعد التلي حرفة نسيج يدوي تقليدي تتميز بألوانها الزاهية وتصميماتها الجميلة، وهي أحد مكونات التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُستخدم التلي في تزيين جميع أنواع الملابس النسائية، من فساتين الأعراس والفساتين الرسمية إلى الملابس اليومية.

وتتم حياكة التلي بلفّ وتضفير خيوط مختلفة مع بعضها في جديلة تصنع شريطاً طويلاً رفيعاً منسوجاً وموشى بتصميمات زخرفية جميلة ومطرزة، وعادة ما تتناقل مهارات حياكة التلي من الأمهات إلى الفتيات جيلاً بعد جيل حتى يومنا الحالي.

وتتناقل حرفة التلي، التي تستغرق وقتًا طويلاً، كذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تُعقد في المدارس والجامعات ومراكز تطوير التراث، حيث يتم الترويج لهذه الحرفة خلال الأحداث والمهرجانات والمسابقات الثقافية.

وعادة ما يتم حياكة التلي من مزيج من ستة خيوط قطنية مفصولة بخيط فضي في المنتصف، يتم نسجها بمهارة في أشكال ملونة ذات معاني رمزية مرتبطة بالحياة في الصحراء وفي البحر، ويصل الطلب على التلي ذروته قبل الأعياد الدينية وموسم الزواج في الصيف.

ولتجمع النساء في المنازل والأحياء السكنية بعد اجتماعي ولمسة لطيفة أشارت لها اليونسكو حيث أنه يوفر فرصة للتفاعل الاجتماعي وتبادل المعرفة، حينما تعمل هذه التجمعات كمنتديات ثقافية لمشاركة الحكايات الشعبية والأمثال والأشكال اللفظية الأخرى للتراث الثقافي غير المادي للبلاد.