قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذ منذ عامين.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن العمل بالمنظومة بدأ منذ نوفمبر 2020، ومن المقرر انطلاق المرحلة الأخيرة منها منتصف الشهر الجاري، متابعا: «المنظومة تضم جزأين، تعامل شركات مع شركات، وشركات مع الأفراد».



وأضافت: «بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مازلنا نعمل عليها في مراحل تجريبية، كونها تشمل معايير مختلقة عن الفواتير الإلكترونية ولا تستلزم توقيع إلكتروني».



وذكرت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تحويل الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية، إضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية تمهيدا لضم الاقتصاد الموازي إلى نظيره الرسمي.



وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تسهل إجراءات الفحص الضريبي، وإجراءات الاستيفاء الضريبي للممولين.





