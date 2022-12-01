المفوضية الأوروبية تكتسب صلاحيات لضمان التزام بريطانيا باتفاق بريكست

أعلنت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستتمتع بمزيد من الصلاحيات لضمان التزام بريطانيا باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتفق مفاوضون في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لائحة من شأنها تمكين المفوضية الأوروبية من اعتماد بعض "التدابير المستقلة" من خلال قانون تنفيذي للحث على "امتثال المملكة المتحدة لاتفاقيات بريكست ذات الصلة" ، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي.

وتشمل الإجراءات المحتملة قيودا على "التجارة أو الاستثمار أو أنشطة أخرى" أو "رفض أو إلغاء أو تعليق أو تقييد أو اشتراط تراخيص أو أذونات لشركات النقل الجوي وتشغيلها".

ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الإجراءات دائما متناسبة وفعالة في حث بريطانيا على الامتثال لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال المجلس.

ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وكانت بروكسل ولندن على خلاف منذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2020، خاصة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى منع وجود حدود مادية بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنب صراعات جديدة في منطقة الحرب الأهلية السابقة.

وهددت لندن مرارا بإلغاء الاتفاقات المتفاوض عليها.