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إجراء تصويت بالثقة على رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في 19 ديسمبر

كوالالمبور - د ب أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:22 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:22 ص

من المقرر إجراء تصويت بالثقة في البرلمان في 19 ديسمبر الجاري على رئيس وزراء ماليزيا المنتخب حديثا أنور إبراهيم، مثلما تعهد، وفقا لإشعار تم إرساله للنواب اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التصويت ضمن لائحة من المهام مقررة خلال فترة انعقاد البرلمان التي تبدأ في 19 ديسمبر الجاري، ويشمل ذلك انتخاب رئيس للبرلمان، بالإضافة إلى مشروعات قوانين حكومية أخرى.

وكان أنور، الذي تحظى حكومته بدعم من جانب أربع مجموعات سياسية على الأقل، قد تعهد بإظهار أن تحالفه يمتلك الأغلبية عبر مثل هذا التصويت بالثقة.


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