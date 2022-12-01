 جماعة دولية مناصرة للشباب تدعو لإعادة تسمية فيروس الايدز للتخلص من وصمته - بوابة الشروق
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جماعة دولية مناصرة للشباب تدعو لإعادة تسمية فيروس الايدز للتخلص من وصمته

جنيف (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:23 م
أحيت جماعة دولية مناصرة للشباب، اليوم الخميس، مناسبة "اليوم العالمي للإيدز" لهذا العام، مع إطلاق دعوة لإعادة تسمية فيروس نقص المناعة البشرية للمساعدة في التخلص من وصمة فيروس نقص المناعة البشرية الذي صار من الممكن علاجه الآن.

وكتب أعضاء جماعة "يوث أجينست إيدز" (شباب ضد الإيدز) في رسالة مفتوحة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، إن "مصطلح نقص المناعة البشرية قاتل. فقد صار الفيروس الآن مرضا مزمنا''.

وفي حين أنه من الممكن أن يؤدي الفيروس بدون تلقي العلاج إلى الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، فهو يمكن معالجته بسهولة، وجعله حتى غير قابل للانتقال من شخص إلى آخر.

تابعت الرسالة أنه مع ذلك، لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية "وباء بالنسبة للعقل"، حيث يرجع جزء كبير من ذلك إلى أكثر من أربعة عقود من "العار والتحيز والمعتقدات الكاذبة".

وقالت الجماعة إن تغيير الاسم سوف يساعد في تغيير المواقف تجاه الفيروس، وتجاه أكثر من 38 مليون شخص يعيشون وهم مصابون به في جميع أنحاء العالم.

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