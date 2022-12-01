الداخلية: ضبط 164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 164 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 164 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات: "18 بندقية آلية، و12 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و128 فردا محليا، و371 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و243 قطعة سلاح أبيض".



ونجحت الحملات التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام في تنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع.



فيما تم ضبط 293 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 105 كيلو مخدرات، و34 متهما ومراقبا هاربا، و14 متهما بالبلطجة، و224 درجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.



وتمكنت القوات من إعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وفحص60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.