الاتحاد الأوروبي يحث الصين على تحمل مسؤولية خاصة بشأن أوكرانيا

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حث الاتحاد الأوروبي الصين مجددا على استخدام نفوذها لدى روسيا للمساعدة في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا مؤكدا أن بكين عليها "مسؤولية خاصة" للقيام بذلك.

وأدلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بهذا البيان بعد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية.

ومن جانبه، حذر شي من تصعيد وتوسيع الصراع الأوكراني، ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إنه يجب أيضا السيطرة على "الآثار غير المباشرة للأزمة" وإن محادثات السلام ضرورية.

ونقل التليفزيون عن شي قوله إن الصين تريد "مواصلة لعب دور بناء بطريقتها الخاصة".

وبحسب مصادر أوروبية، أكد شي وميشيل أن "التهديدات النووية غير مسؤولة وخطيرة للغاية".

ومن جانبه، قال ميشيل إن الصين تتحمل "مسؤولية خاصة" للمساعدة في حل الصراع.

وأضاف: "نطالب الصين بالتأثير على روسيا ومحاولة إقناعها باحترام ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة أوكرانيا".

وتمتنع الصين عن انتقاد روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، وتلقى اللوم على توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو" باعتباره السبب وراء تصرفات موسكو.