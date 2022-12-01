تعليم مطروح: تحديد 4 مشروعات قومية ضمن تقييم مسابقة أوائل الطلبة

صرح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بأنه تم تحديد المشروعات القومية الأربع التي سيتم التقييم من خلالها ضمن مسابقة أوائل الطلاب، والتي تتم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.



وأضاف أنه تم اختيار مدينة العلمين الجديدة وقاعدة محمد نجيب العسكرية ومحطة الرميلة شرق مدينة مرسي مطروح، بالإضافة إلى ميناء جرجوب غرب المحافظة.



وأوضح شحاتة، أنه تم اختيار تلك المشروعات القومية من أجل ترسيخ قيم الولاء والانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتحفيز المتفوقين، والتنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعي.



وأشاد وكيل تعليم مطروح، بالتعاون المثمر والتنسيق البناء مع حزب مستقبل وطن في سبيل نجاح تلك المسابقة العلمية والثقافية التي يتم تنظيمها للعام الثاني على التوالي والمقرر انطلاق مرحلتها الأولى على مستوى المجالس القروية بكل مدينة في مطروح صباح الأحد.