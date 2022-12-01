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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا، باعتبار مشروع إنشاء مركز تأهيل اجتماعی بناحية سندبسط مركز ومدينة زفتى، محافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.

وينص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، والواقعة بحوض ساقية شغيب نمرة (۱۳) بمسطح (۱۷) قيراطا و(١٦) سهما تقريبا بما يعادل ٣٠٩٨ متراً مربعاً.

ووفقا لوزارة التنمية المحلية، يأتي ذلك المشروع في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تستهدف تنمية وتطوير القرى المصرية لتقديم الخدمات الجماهير المواطنين والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

وأكدت الوزارة أن الثابت من مذكرة محافظة الغربية أن لجنة تثمين الأراضي بالهيئة العامة للمساحة قدرت قيمة التعويض المبدئى لإقامة هذا المشروع بمبلغ ٥ ملايين و٨٥٠ ألف جنيه.