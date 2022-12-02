رقم قياسي للصورة الذاتية لبكمان بقيمة 20 مليون يورو في مزاد ببرلين

جرى بيع لوحة الصورة الذاتية باللونين الأصفر والوردي" للفنان الألماني ماكس بكمان مقابل 20 مليون يورو (21 مليون دولار) في مزاد بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس.

وسبق أن تم تقدير قيمة العمل الفني الذي يعود إلى عام 1943 للفنان التعبيري والتشكيلي بكمان، من جانب بيت مزادات جريسباخ، بقيمة 23 مليون يورو.

وبدأ المزاد بسعر 13 مليون يورو، وزاد بمقدار سبعة ملايين بعد ثلاث دقائق ونصف دقيقة. وبتضمين تكاليف عرضية، قال بيت المزادات إنه يتوقع أن تبلغ قيمة اللوحة 23.2 مليون يورو.

وستؤول اللوحة المشتراة إلى جامع سويسري للمقتنيات، ولم تتوفر معلومات أخرى عن المشتري.

وتعد هذه اللوحة العمل الفني في ألمانيا الأعلى سعرا في المزادات، وكان السعر القياسي السابق أيضا من نصيب عمل فني آخر لبكمان، وهو لوحة "المصرية" التي بيعت بسعر 4.7 مليون يورو في عام 2018.