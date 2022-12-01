إسبانيا: تفكيك طرد خامس ملغم مع تعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد

تمكن خبراء المفرقعات في إسبانيا من تفكيك طرد خامس ملغم، في الوقت الذي عززت فيه البلاد من إجراءتها الأمنية لمواجهة سلسلة من العبوات الناسفة يتم إرسالها إلى أهداف بارزة، من بينهم رئيس وزراء البلاد والسفير الأوكراني في مدريد.

وقال نائب وزير الداخلية الإسباني، رافاييل بيريز - في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - إن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم إرسال جميع الطرود الخمسة بدائية الصنع من داخل إسبانيا داخل تغليف باللون البني يحتوي على مسحوق قابل للاشتعال وأسلاك تشغيل من شأنها أن تولد ألسنة لهب مفاجئة بدلا من حدوث الانفجار.

وأضاف بيريز أن إحدى العبوات الناسفة قد انفجرت، ما تسببت في إصابة ضابط أمن في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية (مدريد)، بينما تمكنت قوات الأمن من تفجير ثلاثة آخرين في إطار إجراءات خاضعة للرقابة وتم الإبقاء على واحدة سليمة لأغراض التحقيق.

وأشار إلى أنه لا يبدو من الضروري عقد اجتماع للجنة الأمنية، لافتًا إلى أن اللجنة من شأنها تقييم تصعيد مستوى التهديد الإرهابي في إسبانيا الذي بالفعل وصل إلى ثان أعلى مستوى في أعقاب الهجمات المتشددة التي وقعت في جميع أنحاء أوروبا خلال العقد الماضي.

كما أنه نوه إلى أنه قد أمر الشرطة بتعزيز الأمن حول المباني العامة والتحقق بشكل خاص من الشحنات البريدية بعناية.