وجبة عشاء بين بايدن وماكرون لرأب الصدع

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بإعادة إطلاق التحالفات التقليدية للولايات المتحدة وتعميقها، أمس، في البيت الأبيض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيعمل بايدن على تخفيف التوتر بشأن مشاريع دعم الصناعات الأمريكية التي تعتبرها باريس "عدوانية".



وتوجه ماكرون وزوجته بريجيت لتناول العشاء مع جو بايدن وزوجته جيل في مطعم إيطالي في واشنطن، وهو ما كان لقاء خاصا و"سياسيا" في الوقت نفسه، بحسب مستشار لقصر الاليزيه.



بدوره، قال وماكرون، إن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من أي شيء آخر" لكنه حذّر من "خطر" أن تصبح أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية للتنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



وأكد مستشار لقصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي سيكرر "هذه التصريحات الأساسية" أمام بايدن وهو متمسك جدا أيضا بمصير "الطبقة الوسطى"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



إلى جانب هذه المحادثات، سيعبر الرئيسان أيضا بالتأكيد عن توافقهما إزاء الرد على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وموقفهما بشأن الصين سيكون مثيرا للاهتمام حيث أن واشنطن تريد أن يشاطرها الأوروبيون بشكل أكبر قلقها حيال تصاعد قوة بكين في كل المجالات، لكن فرنسا حريصة على رسم مسارها الدبلوماسي الخاص.



وعلى الطاولات المليئة بالشمعدانات والزهور بألوان علمي البلدين، سيتم تقديم طبق الكركند، ولحم البقر، وكعكة البرتقال.



لكن السيدة الأمريكية الأولى أصرت أيضا على تقديم أجبان أمريكية، وبينها الجبنة الزرقاء (روكفور) من صنع أوريجون وهي أول إنتاج أمريكي يفوز بجائزة عالمية لأفضل الأجبان عام 2019.



كما سيتم تقديم نبيذ أمريكي لكن بكؤوس من صنع فرنسا.