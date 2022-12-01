 القبض على 16 إرهابيا في مناطق متفرقة بالعراق - بوابة الشروق
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القبض على 16 إرهابيا في مناطق متفرقة بالعراق

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:32 ص
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، القبض على 16 إرهابياً في مناطق متفرقة بالبلاد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم، إن مفارز جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على 16 مطلوباً للقضاء وفق أحكام الإرهاب في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار.

وأشارت إلى أن ذلك جرى بعد تكثيف الجهود الاستخبارية وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الإرهابيين، لافتة إلى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

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