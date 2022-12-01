عميد تجارة الإسكندرية يكرم طالبة من ذوى الهمم ويمنحها ميدالية اليوبيل الماسي للكلية

منح عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية الطالبة ناصره محمد مصطفى بالفرقة الثانية شعبة اللغة العربية ميدالية اليوبيل الماسي للكلية تقديرا لمجهودها الكبير في الحصول على تقديرات عالية في المقررات رغم ظروفها التي تعوقها عن الحركة وعن الكتابة، باعتبارها شخصية ملهمه لزملائها.

وذكرت الكلية في بيان، أن الطالبة نصرة تحدت ظروفها، ورفضت وجود أية تسهيلات في طبيعة الامتحانات أو معاونة في الكتابة لها داخل اللجان بل صممت أن تكتب وتمسك القلم بفمها وتكتب لنفسها.

وأعربت الطالبة عن سعادتها بالتكريم وقالت "أشعر بالسعادة والفخر بالدراسة والانتماء لكلية التجارة جامعة الإسكندرية فقد كان حلمي الالتحاق بالكلية منذ الصغر."

وأكد الدكتور السيد الصيفي دعم الكلية والجامعة للطالبة ولكل الطلاب ذوى الهمم، فهم نموذج للإصرار والتحدي والإرادةـ متعهدًا بتسهيل وتيسير كافة الأمور لها ولكل الطلاب من ذوي الهمم.

وأشار الصيفي إلى أن الكلية تعمل على توفير كل السبل لتوفير جميع المقررات العلمية وتذليل كل الصعاب.

