أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أن فريقه سيخوض المواجهة الثالثة الأخيرة له في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 أمام منتخب اليابان غدًا الخميس، برغبة البقاء في صدارة المجموعة الخامسة، في إشارة إلى الرغبة القوية في الفوز بغض النظر عما ستنتهي إليه نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بين منتخبي ألمانيا وكوستاريكا.

وقال إنريكي، الذي يتصدّر فريقه المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام كل من المنتخبين الياباني والكوستاريكي، اليوم، في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إن فريقه يرغب في البقاء بصدارة المجموعة، ولن يلعب على التعادل أمام المنتخب الياباني رغم أن نقطة التعادل تكفيه للتأهل إلى الدور الثاني، معربًا عن اعتقاده بأن المنتخب الكوستاريكي يمكنه تحقيق المفاجأة بالفوز على المنتخب الألماني.

وأشار مدرب المنتخب الإسباني في تصريحاته إلى أن «المنتخب الكوستاريكي يمكنه الفوز على نظيره الألماني، ما من شك في هذا، أيٌ من المنتخبات الأربعة في المجموعة يمكنه التأهل إلى الدور الثاني».