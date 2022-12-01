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أعداد جريدة الشروق
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كأس العالم.. رونالدو يغيب عن تدريبات البرتغال قبل مواجهة كوريا الجنوبية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 12:09 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 12:09 ص

غاب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن تدريبات منتخب بلاده مساء الأربعاء، حيث يستعد الفريق لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات الدور الأول ببطولة كأس العالم في قطر.

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية إلى أن اللاعب المخضرم اكتفى بجلسة في الجيم وأنه لا يعاني من أي إصابة.

كما شهدت تدريبات المنتخب البرتغالي اليوم غياب اللاعبين نونو مينديز ودانيلو بيريرا للإصابة.

وكان الظهير الأيسر مينديز خرج مصابًا من مباراة الفريق التي فاز فيها المنتخب البرتغالي على أوروجواي 2/0 أمس الأول الاثنين، فيما تعرض بيريرا لإصابة بكسر في ثلاثة من ضلوعه خلال تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.


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