مؤتمر طبي لتخصصات الأوعية الدموية وجراحات القلب والصدر بالأقصر

انطلقت أعمال المؤتمر الطبي المصري العالمي لتخصصات الأوعية الدموية، القدم السكري، جراحة القلب والصدر، والجراحة العامة بمدينة الأقصر بمشاركة جامعة الأزهر، والذي يستمر حتى الجمعة المقبل، في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي وتشجيع السياحة وخاصة مدينة الأقصر.

وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعتبر حدثا طبيا عالميا يسعى للدعاية السياحية لمصر متمشيا مع النظرة المستقبلية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنشيط السياحة بمدينة الأقصر، ويعقد تحت عنوان «مؤتمر مصر لجراحات الأوعية الدموية".

وأضاف سليمان أن المؤتمر يشارك به عدد من الجامعات والتي طلبت الانضمام للمؤتمر والمشاركة في فعالياته أبرزها جامعة الأزهر، موضحا أنه جرى إضافة الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية، وهذا يعد أول ظهور لها خلال فعاليات المؤتمر وتضم كافة الأطباء بمجال الأوعية الدموية في الوطن العربي، بالإضافة الى الأطباء العرب المتواجدين في القارات السنة.

وأشار إلى أن عدد الأطباء المنضمين للمؤتمر 740 طبيبا وجرى التواصل مع كافة الجاليات العربية المتخصصين في جراحة الأوعية الدموية كما سيشارك رموز من بينهم الدكتور علي أبو رحمة، رئيس الجمعية الأمريكية لجراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الدكتور مراد سلام، من المملكة المتحدة، وسيلقي كل منهما 4 محاضرات خلال فعاليات المؤتمر.

ونوه بأن الهدف من إقامة المؤتمر هو تسليط الضوء على تلك المدينة بعد الإنجازات وأعمال التطوير التى أجرتها الدولة المصرية افتتاح طريق الكباش حتى يرى العالم ما حققه المصريون من إنجازات والمساهمة بشكل فعال في تنشيط السياحة.

وأوضح أن المؤتمر سيعقد خلال ثلاث أيام به 16 جلسة علمية وبحضور 48 محاضرا أجنبيا و76 محاضرا مصريا، والهدف تدريب الأطباء على التقنيات الحديثة والجديد في جراحة الأوعية الدمويةً وكيفية استخدام مشتقات الهيموجلوبين في الجراحات والقرح لعلاج القدم السكري، خاصة أن 10 ملايين مصري بما يعادل 9.5% من المصريين مصابون بالقدم السكري وتنتهي بالبتر بـ40% من الحالات المصابة.