الصحة العالمية تتوقع أن تعجز إفريقيا عن خفض معدل وفيات الأمومة المستهدف

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن التقدم الذي تم إحرازه في مجال صحة المرأة ورعاية الطفولة في أفريقيا معرض للخطر، بعد تعطل خدمات رعاية ما قبل الولادة وتعزيز المناعة، خلال فترة جائحة كوفيد-19، ما يضعف الخدمات الصحية المستنزفة بالفعل في القارة.

ووفقا لتقرير أصدرته المنظمة اليوم الخميس، جرى حوالي 65% فقط من حالات الولادة في أفريقيا بكوادر صحية ماهرة، وهو المعدل الأدنى في العالم، ولا يزال أقل بكثير من هدف بلوغه 90% بحلول عام 2030.

ويقيم التقرير مدى التقدم نحو تحقيق أهداف تنموية مستدامة في القارة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: "بالنسبة للكثير من السيدات الأفريقيات، لا تزال الولادة خطرا مستمرا". وقالت إن "الملايين من الأطفال لا يعيشون طويلا للاحتفال بعيد ميلادهم الخامس".