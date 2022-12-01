 مقتل طيارين روسيين جراء تحطم طائرة في أرمينيا - بوابة الشروق
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مقتل طيارين روسيين جراء تحطم طائرة في أرمينيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 6:25 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 6:25 م

أفادت هيئة الطيران المدني الأرميني بأن شخصين قتلا بعد تحطم طائرة من طراز بيتش كرافت 95 واشتعلت فيها النيران بالقرب من قرية جرابر في مقاطعة كوتايك الأرمينية اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء اركا الأرمينية عن الهيئة القول: إن الطائرة المملوكة ملكية خاصة كانت متوجهة من يريفان إلى مدينة أستراخان جنوب روسيا اختفت عن الرادارات في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت لاحق، تم العثور عليها في أراضي قرية جرابر في منطقة كوتايك في أرمينيا بعد ساعتين من اختفائها.

وكان على متن الطائرة طياران فقط، وكلاهما مواطنان روسيان، فيما قالت الطيران المدني إن عملية جمع البيانات الأولية عن ملابسات الحادث جارية الآن.

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