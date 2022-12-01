خالد الجندي مهنئا بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة: مبروك علينا رئيس مكافح مبيضيعش وقت

هنأ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المصريين بمناسبة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة، مساء اليوم الخميس.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس: «ألف مبروك علينا وعلى بلدنا، رئيس سهران وتعبان ومجتهد ونشيط ومكافح ومبيضيعش وقت، رئيس تعبان عشان بلدنا، وسهران على مصالحنا».



وأضاف أن المواطنين في عهد الرئيس السيسي، يرون المشروعات بعد الانتهاء منها بالكامل في يوم الافتتاح، متابعًا: «مفيش وضع سيادته حجر الأساس، ولا حط الأسمنت والطوب وخد بعضه ومشي، أفعاله تتحدث، واللي شفتوه إجراء عادي في حياته، من يوم ما تولى الأمانة اللي ربنا أسندها إليه، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى».



وأشاد بحديث الرئيس السيسي، مع الشباب خلال جولته التفقدية بكورنيش المدينة، متابعًا: «شوفوا بيكلم الشباب إزاي، هل شفتم في حياتكم حالة الحميمية والحب والتواصل مع ولادنا وشبابنا والبساطة؟».



واختتم: «هل شفتم مدرسة اسمها مدرسة عبدالفتاح السيسي، أو مصنع السيسي، أو مستشفى السيسي، أو كوبري السيسي، مفيش الكلام ده، إنكار للذات وعمل في صمت، وعمل دؤوب ومواصلة يستاهل نقول له ربنا يجازيك خير يا ريس، وميحرمناش منك».









وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة، التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.



وتعتبر المدينة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.