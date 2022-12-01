روسيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء

رفعت السلطات الروسية تكلفة النفقات الإضافية التي تفرضها الدولة على المساكن - بما في ذلك أسعار التدفئة. وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن أسعار الغاز سترتفع بنسبة 8ر5٪ والكهرباء بنسبة 9٪.

كما ستزيد تكلفة المياه والتدفئة. وهذه هي الزيادة الثانية في رسوم الأسعار في العام الحالي. وعادة ترفع الحكومة الأسعار كل شهر يوليو.

وارتفعت تكلفة المنافع بنسبة 4٪ هذا العام، بيد أنه في بداية فصل الخريف، كانت وزارة الشؤون الاقتصادية قد أعلنت أنه بسبب الحاجة إلى إصلاح خطوط أنابيب الغاز والتدفئة، سيتم رفع الرسوم مرة أخرى في شهر ديسمبر، مما سيحمل المستهلكين المزيد من التكاليف.

ويعاني المواطنون الروس من التضخم مكون من رقمين منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الروبل الروسي منذ ذلك الحين مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والدولار، لا تزال المعدات التقنية والسلع المستوردة الأخرى خاصة أكثر تكلفة.

وكذلك لم تتحقق الآمال التي أعرب عنها بعض الاقتصاديين بأن الغاز سيصبح أرخص في السوق المحلية بعد انخفاض صادرات السلع.

وبحسب الاستطلاعات، يقول 43٪ من السكان إن رواتبهم لا تستمر حتى نهاية الشهر.