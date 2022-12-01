المدعي العام الأوكراني: مقتل 441 طفلا وإصابة 852 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، مقتل 441 طفلا وإصابة 852 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم أول ديسمبر، تأثر أكثر من 1293 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 441 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 852 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضح أن 2719 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينهم 332 مؤسسة تم تدميرهم بالكامل.

وأضاف مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.