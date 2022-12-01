 ضبط عامل طعن جاره بمطواة بسبب لهو الأطفال بمركز المنشأة في سوهاج - بوابة الشروق
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ضبط عامل طعن جاره بمطواة بسبب لهو الأطفال بمركز المنشأة في سوهاج

محمد عبدالمجيد
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7:08 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7:08 م

تمكن ضبط مباحث مركز المنشاة، من ضبط عامل طعن جاره "بمطواة"؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم نقله للمستشفى.
تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة المنشاة من المستشفى المركزى، وصول (م. ج 33 عاما) عامل، مصابا بجرح طعنى بالظهر، وتم نحويله للمستشفى الجامعي.

وبالانتقال والفحص، اتهم نجل عم المصاب (ح. م 46 عاما) عامل، المدعو (م. أ 25 عاما) عامل، بالتعدى على المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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