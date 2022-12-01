أيرباص لا تعتزم تسريع خطة طرح التاكسي الطائر في السوق

قالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص إنها لا تعتزم تسريع خطة طرح طائرات التاكسي الطائر في السوق، وأن وجود طلبيات بالمئات على الطائرة المنافسة ستساعد القطاع ككل من خلال تشجيع التقدم في أنظمة الطاقة والبنية التحتية السطحية لقطاع التاكسي الطائر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة الأوروبية طرحت حتى الان تصميم طائرتها سيتي أيرباص كتاكسي طائر.

وقالت بالكيز ساريهان مديرة إدارة استراتيجية النقل الحضري في الشركة الأوروبية إنها ستركز على تطوير واستكمال نموذج اختباري لهذا النوع من الطائرات قد بدء مناقشة طرحها على نطاق تجاري مع العملاء المحتملين.

وأضافت ساريهان في تصريحات صحفية بمدينة ميونيخ الألمانية "نتبنى على عكس الآخرين منظور من متوسط إلى طويل المدى" وليس منظورا قصير المدى.

وكشفت أيرباص في العام الماضي عن الطراز سيتي أيرباص نكست جين بعد تعديل نموذج أولي له، وتستهدف إجراء أول تجربة طيران له في 2023.

وقالت ساريهان إن إيرباص ليست في حاجة للاندفاع إلى السوق لأن مشروعها لإنتاج طائرة كهربائية تطير وتهبط عموديا لتناسب العمل كتاكسي طائر يعتمد تمويله بنسبة 100% على مواردها الداخلية وليس على جمع تمويلات من الخارج أو جذب طلبيات مسبقة.

وأضافت أنه في حين تلتزم أيرباص بالاستثمار في قطاع الطيران الحضري وتري استفادة محفظة منتجاتها الواسعة من تطوير التكنولوجيات المطلوبة، يجب أن يدفع القطاع المقابل، مشيرة إلى أن الخدمات الجوية الطبية والسياحة البيئية من بين القطاعات الأكثر احتمالا لاستخدام هذه الطائرات.