البرهان ووزير الخارجية الإثيوبي يتفقان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأثيوبي دمقي مكنن، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وقال المتحدث الرسمي لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية للشؤون الخارجية، السفير ملس ألم، في تصريح صحفي، إن الوفد الأثيوبي الرفيع الذي يزور السودان هذه الأيام، شارك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول الإيقاد الثامن والأربعين، الذي استضافته الخرطوم خلال اليومين الماضيين.

وأثنى الوفد الأثيوبي على الترتيب والإعداد الجيد للاجتماع الوزاري، مبينا أن اللقاء تناول اتفاق السلام، الذي تم توقيعه بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية، وجبهة تحرير تيجراي.

وصرح المسؤول الإثيوبي، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد خلال اللقاء، أن السودان سيقدم الدعم والمساندة، حتى يتم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين.

ووصف «ملس» علاقات السودان وإثيوبيا بالمتميزة، مشيرا إلى الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن اللقاء أمّن على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن القضايا العالقة بين إثيوبيا والسودان، فيما يلي الحدود وغيرها، سيتم حلها ومعالجتها عبر الآليات المشتركة بين الدولتين.