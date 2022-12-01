جوجل تعتزم الطعن على غرامة الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة العليا الأوروبية

تعتزم شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "جوجل" الطعن على الغرامة القياسية البالغة 3ر4 مليار يورو (5ر4 مليار دولار) التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بدعوى إساءة استغلال سيطرة نظام التشغيل أندرويد المملوك لها على سوق تشغيل الهواتف المحمولة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحكمة الأوروبية الأقل درجة أيدت تقريبا قرار المفوضية الأوروبية ضد جوجل عندما أصدرت في سبتمبر الماضي حكما بتخفيض الغرامة إلى 1ر4 مليار يورو.



وقالت جوجل في بيان إن هناك أجزاء في القرار تحتاج إلى توضيح قانوني مضيفة أن "أندرويد يوفر خيارات للجميع، ويدعم على الأقل آلاف الشركات الناجحة في أوروبا ومختلف أنحاء العالم".



وأضافت بلومبرج أن قضية نظام التشغيل أندرويد واحدة ثلاث قضايا شكلت أبرز جهود مفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الأوروبية مارجريت فيستاجر لكبح السيرة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على الأسواق.



وغرمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابيت أكثر من 8 مليارات يورو منذ بدء التحقيقات في ممارسات الشركة التي تمتلك أشهر محرك بحث على الإنترنت إلى جانب نظام التشغيل أندرويد ومتصفح الإنترنت كروم.