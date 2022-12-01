 وكيل تعليم قنا: معاونة مديري المدارس لأولياء أمور الشهادة الإعدادية في تسجيل الاستمارة الإليكترونية - بوابة الشروق
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وكيل تعليم قنا: معاونة مديري المدارس لأولياء أمور الشهادة الإعدادية في تسجيل الاستمارة الإليكترونية

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:16 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:16 م
أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، معاونة مديري المدارس لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في اتمام تسجيل الاستمارة الإليكترونية وتذليل أي عقبات أمام أولياء الأمور مع تشكيل لجان لاستلام أوراق التقديم بداخل المدارس تتولى المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب من واقع الرقم القومي.

جاء ذلك في إطار الاجتماع الذي عقد بقاعة الأزمات بالمديرية، وترأسه وكيل الوزارة مع منال عبد الوهاب وكيل المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية ومدير التعليم الإعدادي ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومديري المرحلة الاعدادية بالإدارات.

وشدد الوكيل على تكثيف المتابعة لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني التي بدأت اليوم، وكذلك مراجعة مناسبة الأسئلة لما تم دراسته فعليا، والتأمين الدقيق لامتحانات الطلاب.

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