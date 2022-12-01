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رويترز: الصين ستخفف من قيود كورونا

وكالات
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 1:50 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 1:50 م

قالت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، إن الصين ستنشر إجراءات تكميلية بشأن قيود كورونا في الأيام المقبلة، تشمل السماح للمصابين بالفيروس بالبقاء في حجر منزلي مشروط.


وأضافت المصادر "كما ستسمح للمخالطين بالحجر المنزلي أيضاً إذا استوفت البيئة في المنزل شروطاً معينة".

وقال أحد المصادر إنه لن يسمح لكل المصابين بكورونا بالعزل المنزلي المشروط، مضيفاً أن النساء الحوامل وكبار السن سيكونون بين المؤهلين للعزل في المنزل.

وستزيد الصين بموجب تلك الإجراءات من إنتاج اختبارات كورونا المنزلية، وستخفض من وتيرة الاختبارات الجماعية الموسعة، واختبارات الـPCR العادية.

ويأتي ذلك، وسط موجة احتجاجات غير مسبوقة في الصين على قيود كورونا المفروضة بموجب سياسة "صفر كوفيد" التي تفرض إغلاقات صارمة.

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