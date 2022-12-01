يونيبر الألمانية تتوقع ضخ أول كمية غاز عبر محطة فيلهلمسهافن بحلول نهاية العام

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أعلنت مجموعة يونيبر الألمانية للطاقة أنها تتوقع ضخ أول كمية غاز في شبكة الخطوط البعيدة عبر المحطة الجديدة لإنزال الغاز الطبيعي في ميناء فيلهلمسهافن بحلول نهاية العام الحالي، حال كان الطقس مواتيا.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كلاوس-ديتر ماوباخ في دوسلدورف، اليوم الأربعاء:" إذا سارت الأمور بشكل جيد، ستتدفق أول شحنة غاز خلال العام الحالي".

وبحسب التخطيط الحالي، ستصل السفينة الخاصة المصممة لإعادة الغاز المسال إلى الحالة الغازية إلى ميناء فيلهلمسهافن وهي محملة بالكامل ومن الممكن أن تضخ الغاز إلى النظام مع نهايةالعام.

وأضاف أن أول شاحنة محملة بالغاز المسال ستصل "وفقا لأفضل سيناريو" في منتصف يناير المقبل.

يذكر أن يونيبر تقوم بإنشاء وإدارة المحطة بدعم من الحكومة الألمانية.

وتمثل السفينة الخاصة التي تعرف باسم "الوحدة العائمة للإعادة للحالة الغازية والتخزين" هي الجزء الأهم في محطة الإنزال.

وتقوم الناقلات بتسليم حمولتها إلى هذه السفينة التي تعيد تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية وتضخها إلى الشاطئ.