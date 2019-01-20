 أبو الغيط يهنئ المنتخب المغربي بالتأهل لدور الــ16 في بطولة كأس العالم - بوابة الشروق
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أبو الغيط يهنئ المنتخب المغربي بالتأهل لدور الــ16 في بطولة كأس العالم

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:28 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:28 م

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المنتخب المغربي لكرة القدم بالتأهل للدور الــ 16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر بعد فوزه على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم، "أهنئ ‎المنتخب المغربي بالتأهل للدور الــ 16في بطولة ‎كأس العالم.. شرفتم الكرة والرياضة العربية بأداء رجولي وروح عالية، وأسعدتم الجماهير العربية في كل مكان".

وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد فاز على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف ليعتلي صدارة المجموعة السادسة ويتأهل للدور الــ16 في البطولة التي تجري منافساتها حاليا في قطر.

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