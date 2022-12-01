أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" البن الخولاني السعودي كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية.



وقالت اليونسكو إن البن الخولاني والممارسات المتعلقة بزراعة حبوبه تم إدراجها لعام 2022 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، المقامة في العاصمة المغربية الرباط.



لماذا أدرج البن الخولاني السعودي على قائمة التراث الثقافي؟

يعد البن الخولاني من أفخر أنواع البن وأشهرها، ويبلغ عمر زراعته في جنوب السعودية أكثر من ثمانية قرون، وارتبطت بها عادات أهالي المنطقة، وشعرهم، وأهازيجهم، واقتصادهم.



تبدأ زراعة حبوب البن الخولاني بزرع البذور في أكياس شبكية مليئة بالتربة وتخزينها في منطقة مظللة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، ثم يتم نقلهم بعد ذلك إلى المدرجات الزراعية التي تحافظ على المياه والتربة، وفق اليونسكو.



تستغرق ثمار البن الخولاني سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تنمو، ويتم حصادها باليد وتوضع لتجف، ويستخرج منها الحبة، حيث توضع الثمار المجففة على طاحونة حجرية كبيرة مسطحة، ويقشرها حجر أسطواني لمنع التشقق، ويفصل الحبة عن القشرة الخارجية.



وتعد قبائل الخولاني من أشهر القبائل المعروفة بزراعة حبوب البن الخولاني لأكثر من 300 عام، ومن ثم تناقلت طرق زراعته إلى الأجيال الشابة.



في المملكة العربية السعودية، يُنظر إلى القهوة على أنها رمز للكرم، وينظر إلى من يقدم القهوة للضيوف، مصنوعة من حبوب تم حصادها من مزارعهم الخاصة، أنهم رمز للشرف والاحترام.