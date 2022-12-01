بعد مباراة إيران وأمريكا: هل فازت الرياضة أم السياسة؟

لكن ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عكست من السياسة وانحيازاتها أكثر مما تضمنت من الرياضة ومنافساتها.

#ايران_أمريكا

وقد تصدر وسم #ايران_أمريكا قائمة المواضيع الأكثر تداولا في العالم العربي عبر منصة تويتر، وانقسم المغردون سياسياً، بعكس سائر المباريات التي كان الانقسام حولها رياضياً أو وطنياً، بين محورين وفقاً للهوى السياسي.

فكتب الصحفي اللبناني سالم علي زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامي: "فصل العاطفة والانتماء سواء السياسي أو الجغرافي عن كرة القدم وبخاصة في كأس العالم قطر 2022 يكاد يكون مستحيلاً".