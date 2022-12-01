السفارة الأمريكية في مدريد تتلقى طردا مفخخا

أفادت وسائل إعلام إسبانية، مساء اليوم الخميس، بأن السفارة الأمريكية في مدريد، تلقت طردًا مفخخًا مشابهًا، للطرود الخمسة التي تلقتها مؤسسات أخرى في إسبانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تلقى الأسبوع الماضي رسالة مفخخة، كانت «مشابهة» للرسالة التي انفجرت يوم أمس الأربعاء، في السفارة الأوكرانية بمدريد.

وأضافت في بيان أن المغلف «الذي يحتوي على مواد نارية»، والموجه إلى رئيس الوزراء الإسباني وصل في 24 نوفمبر، وتم «اكتشافه وتحييده من قبل الأجهزة الأمنية».

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية، في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.