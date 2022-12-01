لوفتهانزا تقدم تعويضات لمسافرين يهود كان تم استبعادهم من رحلة عودة لبودابست في مايو الماضي

قدمت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعويضا ماليا لمسافرين يهود تم حرمانهم من رحلة عودة إلى بودابست في مايو الماضي.



وأكد متحدث باسم الشركة اليوم الخميس تقريرا صادرا من خدمة قطاع الطيران "سيمبلي فلاينج" أنه تم التوصل لاتفاق "مع أغلب هؤلاء المسافرين"، وذ لك دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى.



وبحسب التقرير، من المقرر أن تدفع الشركة الألمانية لكل راكب 21 ألف دولار (أي 20 ألف و125 يورو تقريبا" كتعويض، ما قد يؤدي إلى وصول إجمالي تكاليف التعويضات إلى 6ر2 مليون دولار.



يذكر أن في الرابع من أيار/مايو من هذا العام تم استبعاد 128 يهوديا قادمين من نيويورك ، في فرانكفورت، من رحلة العودة إلى بودابست، وذلك بعدما تردد أن بعض المسافرين على متن رحلة أتلانتيك رفضوا في السابق ارتداء قناعات الأنف والفم للوقاية من كورونا (الكمامات). وعلى ما يبدو أن معيار الاستبعاد الوحيد الذي استخدمه طاقم لوفتهانزا كان المظهر الخارجي للركاب.



وأعربت الشركة بعد ذلك عن أسفها "أنه لم يتم السماح للمجموعة بأكملها بمواصلة السفر بدلا من قصر القرار على فرادى الأشخاص (الذين أحجموا عن ارتداء الكمامات)".



وكان رئيس الشركة كارستن شبور قال سابقا بعد الواقعة إن "معاداة السامية ليس لها مكان في لوفتهانزا. كان يجب ألا يتم اتخاذ هذا الإجراء ولابد من استجلاء ملابسات الأمر بالكامل حاليا".