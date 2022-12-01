النمسا تخصص 8 ملايين يورو كمساعدات إنسانية إلى اللاجئين في سوريا والأردن

خصصت الحكومة النمساوية 8 ملايين يورو كمساعدات إنسانية جديدة للاجئين في سوريا والأردن.

وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، في تصريح اليوم الخميس، إن صندوق الكوارث الخارجية في الوزارة خصص 8 ملايين يورو لسوريا والأردن وذلك في اطار المساعدات الإنسانية لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأوضح الوزير أن الصراع السوري المستمر منذ أكثر من 10 سنوات أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لافتا إلى أن الوضع غير المستقر على الأرض يزداد سوءًا ولا يلوح حل سياسي للصراع في الأفق.

وذكر الوزير أنه من أجل تخفيف المعاناة في سوريا والأردن ومنع المزيد من الهجرة نحو أوروبا تقدم الحكومة الفيدرالية النمساوية ما مجموعه 8 ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية، لافتا إلى اعتماد ما لا يقل عن 14.6 مليون شخص في سوريا على المساعدات الإنسانية و ثلثهم من الأطفال.

ولفت الوزير إلى أن الحركة الجماعية للاجئين حيث فر ما يقدر بنحو 8 إلى 9 ملايين شخص إلى الخارج منذ بدء النزاع ونزح 6.9 مليون شخص داخليًا، مشيرا إلى وجود حوالي 760 ألف نازح في الأردن و89% منهم من سوريا.

وقال الوزير إن المساعدات تركز على منع المزيد من الناس من القيام بالرحلة الخطرة إلى أوروبا ومنع الأعمال غير الإنسانية للمهربين وتجار البشر.