كوريا الشمالية تعتزم مناقشة استراتيجية سياسية للعام المقبل أواخر ديسمبر

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تعتزم كوريا الشمالية بحث استراتيجية سياسية للعام المقبل، خلال اجتماع مهم لحزب العمال الحاكم الشهر الجاري.

وفي اجتماع برئاسة الزعيم كيم جونج أون، قرر المكتب السياسي للحزب عقد جلسة عامة للجنة المركزية بنهاية ديسمبر، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس.

واللجنة واحدة من الكيانات القيادية بالحزب، ويرأسها كيم.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاجتماع سيراجع تطبيق سياسات للعام المقبل واتخاذ قرار بشأن "خطط العمل لعام 2023، وعدد من القضايا المهمة". ولم يتضح على وجه التحديد موعد انعقاد هذه اللجنة.

وغالبا ما يستغل كيم اجتماعات رئيسية للحزب لإصدار توجيهات أمنية جديدة، إضافة إلى وضع أهداف اقتصادية وتحديد موقفه بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتصاعدت بشكل ملحوظ هذا العام، التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وعززت كوريا الشمالية وتيرة، ونطاق، تجاربها الباليستية، التي يمكنها، وفقا لتصميمها، أن يتم تزويدها برؤوس نووية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على بيونج يانج، إجراء تجارب على مثل هذه النوعية من الصواريخ.