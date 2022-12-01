اكتشاف كنز من العملات المعدنية في الصين يعود لأكثر من ألف سنة

أعلنت الصين اكتشاف كنز قديم يحتوي على 1.5 طن من العملات المعدنية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ألف سنة في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" اليوم الخميس، أن الكنز مكون من العملات البرونزية التي تعود لأسرتي تانغ (618 - 907)م وسونغ (960 - 1279)م، وتم العثور عليه في حفرة في قرية شوانغدون بمدينة يانتشنغ، موضحة أن العملات المكتشفة محفوظة بشكل جيد، والنقوش على معظمها واضحة، ما يمثل قيمة مهمة في الدراسات الأثرية المستقبلية.

وذكرت أنه تم اكتشاف 7 آبار حول كنز العملات، والتي كانت قريبة من الخط الأمامي لمعركة بين جيوش سونغ وجين، لذا استنتج الباحثون أن موقع الاكتشاف ربما كان معسكرا مكشوفا.

وفي سياق متصل، اكتشف علماء آثار 53 من البقايا الأثرية القديمة و278 من القطع الأثرية خلال مشروع تنقيب لإنقاذ الحفريات الأثرية في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر الماضيين.

وقال معهد بلدية تشونغتشينغ للآثار الثقافية إن الآثار المكتشفة تعود إلى عهد أسرة تشو الشرقية (770 قبل الميلاد - 256 قبل الميلاد)، وتم اكتشافها في موقع تاريخي ويغطي مساحة نحو ألف متر مربع في المجاري السفلى لنهر جيالينغ، أحد روافد نهر اليانغتسي في تشونغتشينغ، موضحا أنه استمر المشروع ستة أشهر، أُكملت خلالها أعمال التنقيب لـ675 مترًا مربعًا من المساحة الإجمالية للموقع، وعُثر على عدد كبير من الآثار، بما فيها الحُفر والقبور والفخار والخزف والأواني الحجرية والنقود النحاسية، والتي تعود إلى ما يتراوح بين عهد أسرة تشو الشرقية وعهد أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644-1911)م.