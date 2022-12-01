دبلوماسي روسي: نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا سيضر بأمن الحلف

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سينشر قواته في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى الحلف، مُشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيضر بأمن الحلف.

وقال جروشكو، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "من الممكن الافتراض بأنه بعد أن تصبح (فنلندا والسويد) دولًا أعضاء داخل الحلف، ستصبحان جزءًا من نظام الدفاع الموحد، وجزءًا من التخطيط الدفاعي لحلف الناتو. وسوف يجبرهما الناتو على توفير جزء من أراضيهما لاستضافة وحدات أجنبية، ونشر قوات إضافية".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "ذلك سيجعل الوضع الأمني لحلف شمال الأطلسي أكثر سوءا مما يخلق مخاطر إضافية له".

يُذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج أعلن في وقت سابق من اليوم أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قد اكتمل تقريبًا، معقبا بأن انضمامهما سيجعلهما "أكثر أمانًا"، على حد تعبيره.

وأنهى وزارء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من اليوم، اجتماعاتهم التي استمرت يومين في العاصمة الرومانية (بوخارست)، وركزت الاجتماعات على التحديات طويلة الأمد التي تفرضها الصين، وكذلك على دعم الشركاء الذين يواجهون ضغوطا روسية.