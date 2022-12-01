رئيس جامعة المنصورة: افتتاح المدينة الجديدة حدث فريد لشعب الدقهلية

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، في فاعليات افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس جامعة المنصورة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام الكبير بإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية بصفة عامة، وفي محافظة الدقهلية بصفة خاصة، ووجود 4 جامعات جديدة كنموذج يحتذى به وإنجازات في مجال التعليم العالي.

وأكد أن الرئيس السيسي يعطي أكبر اهتمام لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للمحافظة ومنها مدينة المنصورة الجديدة، والتي ستصبح خلال السنوات القليلة القادمة من المناطق الواعدة اقتصاديا واستثماريا وسياحيا.

وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر، إلى أن ما افتتح اليوم هي مشروعات ضخمة تتناسب مع حجم الدولة المصرية وحدث غير مسبوق وخطوة من خطوات بناء الجمهورية الجديدة وحدث فريد لشعب الدقهلية.

وذكر أن الرئيس كرم رنا حامد، والتي تعاني من إعاقة بصرية وبالرغم من ذلك حصلت على أول رسالة دكتوراه في الأدب الإنجليزي، مشيدا بتكريم الرئيس لمركز الأورام يمثله الأستاذ الدكتور وليد النحاس مدير المركز.

وأكد أن جامعة المنصورة تنتظر افتتاح العديد من المشروعات الضخمة خلال عام ٢٠٢٣ ومنها مشروع زراعة الكبد وهو مشروع رئاسي المراكز الطبية الثلاثة مركز جراحة المخ والأعصاب، ومركز جراحة العظام، ومركز جراحة النسا والتوليد، وافتتاح الجامعة الأهلية.