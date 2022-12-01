صحيفة لبنانية: الرئيس الفرنسي يزور لبنان عشية عيد الميلاد

قالت صحيفة النهار اللبنانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في 22 ديسمبر الجاري، موضحة أن الزيارة ستستمر لبضع ساعات لزيارة الجنود في الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللبناني.

ونقلت الصحيفة في المانشيت الرئيسي لعددها الصادر اليوم عن مصادر فرنسية مطلعة، أن الزيارة الخاطفة تتخذ أبعادا بارزة عشية عيد الميلاد، معتبرة أن الرئيس الفرنسي بهذه الزيارة يوجه رسالة للبنانيين حيال أولوية حل الازمة الرئاسية.

وأفادت مراسلة صحيفة النهار في باريس والتي ترافق الوفد الفرنسي بواشنطن أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيعقد اجتماع بغداد – 2 في عمان برئاسة مشتركة مع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين وذلك ما بين 20 و22 ديسمبر الحالي.