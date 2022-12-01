التنمية المحلية: ندرس التوسع في الاستثمار بمجال النظافة والتجميل

أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن ملف إعادة هيكلة ملف النظافة والتجميل والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة؛ من الملفات الحيوية التي تهتم بها الوزارة، مشيرا إلى عقد العديد من جلسات العمل للوقوف على الملف بكل التفاصيل، تمهيدا لعرض مخرجات الدراسة على وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أجمد السجيني، رئيس اللجنة، لاستكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

من جهته طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، بشرح آليات العمل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمعاملات المالية للشركات العاملة في هذا القطاع، ونشر الوعي الثقافي والبيئي، ودعا للاهتمام بتوحيد زي عامل النظافة في مختلف محافظات الجمهورية ليكون بشكل حضاري يليق برؤية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في شتى القطاعات.