استطلاع: انقسام الألمان بشأن خطط تسهيل عملية التجنيس

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لاقت خطط الحكومة الألمانية لتسهيل عمليات تجنيس المهاجرين رد فعل اتسم بالانقسام بين سكان البلاد، وفقا لاستطلاع تم نشر نتيجته اليوم الخميس.

وقال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (49%) إن الخطط تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما قالت مجموعة كبيرة أخرى (45%) إنها ليست كذلك، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة "إنفراتست ديماب" لصالح شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية.

ومن شأن مسودة قانون قدمته وزارة الداخلية السماح للأشخاص المقيمين في ألمانيا منذ عدة سنوات أن يصبحوا مواطنين بطريقة أسهل.

وبموجب مسودة القانون، سيتم منح الجنسية بعد الإقامة خمس سنوات في ألمانيا، بدلا من شرط الإقامة لثماني سنوات الساري حاليا.

ويمكن تسريع العملية بحيث تكفي الإقامة 3 سنوات في حالة "إنجازات الاندماج الخاصة"، إذا حقق المهاجرون إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة أو التزاما تطوعيا، أو كانت لديهم مهارات لغوية جيدة للغاية.

ويسمح التشريع أيضا بأن يحمل المواطنون جنسية مزدوجة.

ودافع الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، عن خططه لتعديل قانون الجنسية بعد تلقيه انتقادات من أحزاب المعارضة.