ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية القدس إلى 4

أفادت قناة «الجزيرة»، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، في عملية القدس إلى 4 أشخاص.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مسئوليتها الكاملة عن عملية القدس التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 12 بجراح متفاوتة.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس: «تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهيديها القساميين الشقيقين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر البطولة، منفذا العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين».

وأكدت أن «هذه العملية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، واستمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه».