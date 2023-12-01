منتخب الشباب يختتم معسكره بمشاركة 50 لاعبًا

اختتم منتخب مصر للشباب معسكره، صباح اليوم الجمعة، تحت قيادة وائل رياض المدير الفني للفراعنة، بمشاركة 50 لاعبا، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

واستمر معسكر منتخب مصر لمدة يومين، بمشاركة 50 لاعبا، من كافة أندية الدوري المصري، للوقوف على مجموعة من اللاعبين تدخل قائمة المنتخب في الفترة القادمة.

ويسعى الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدوري الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر.

وكان منتخب مصر للشباب احتل المركز الثاني في بطولة شمال أفريقيا الودية بعد التعادل مع ليبيا في المباراة الأولى، والفوز على الجزائر بثلاثية في الجولة الثانية، فيما خسر من تونس في الجولة الثالثة بنتيجة 4-2، وفي الجولة الأخيرة تعادل مع منتخب المغرب.