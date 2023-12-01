سفير مصر بالرياض: توفير حافلات لنقل أبناء الجالية إلى مقار الاقتراع

قال السفير المصري بالمملكة العربية السعودية، أحمد فاروق، إن السفارة المصرية بالرياض تفتح أبوابها مع الساعات الأولى من صباح الجمعة لإدلاء أبناء الجالية المصرية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرا إلى توفير 27 لجنة داخل سفارة الرياض ومثلها بالقنصلية العامة في جدة.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن تشهد الانتخابات حضورا مكثفا من الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى تغطية العملية الانتخابية.

ونوه إلى تطوع أبناء الجالية بتوفير مجموعة من الحافلات لنقل المواطنين من التجمعات السكنية بالشرق والشمال والجنوب إلى مقار لجان الاقتراع، مشيرا إلى حرص المصريين بالخارج على المشاركة مع انطلاق اليوم الأول للتصويت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وأشار إلى تسهيل البعثة الدبلوماسية عمليات الإدلاء بالأصوات بمد فترة الاقتراع، قائلا: «إلى كل مواطن تكبد عناء الوصول إلى مقر اللجنة؛ سنظل نعمل إلى أن يدلي آخر مواطن بصوته حتى بعد الساعة التاسعة».

ولفت إلى إصدار السلطات السعودية التوجيهات إلى المنافذ داخل الرياض وخارجها؛ لتوفير سبل الراحة والتأمين لمقر البعثة وأبناء الجالية وكذلك توفير حافلات تقل المصريين عند مدخل الحي الدبلوماسي.