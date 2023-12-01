سرايا القدس: قصفنا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم إسرائيل

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قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها "قصفوا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا صباح اليوم"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وانتهت رسميا، صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.

وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.

كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.